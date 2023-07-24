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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يحول الجبال إلى بحيرات... ويستعرض حجم إنتاجه السنوي للسمك.. لن تتخيلوا

كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك تفاصيل عن مشروع "الاستزراع السمكي" الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في نجران جنوب غرب المملكة.

وقال خلال لقاء له على قناة تلفزيونية سعودية إن مشروعه ينتج حوالي 40 طنا من الأسماك سنويا.

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ولفت إلى أنه يوجد حاليا أسماك بلطي وسيتم التوسع في المشروع لإنتاج أسماك أخرى.

وأشار إلى أنهم استخدموا المياه الخاصة بالاستزراع في زراعة الجبال وتحويلها إلى مناطق خضراء، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم ينجز سوى 30% فقط.

وأوضح أنهم بصدد استزراع أنواع أخرى من السمك مثل المبروكة والأسماك الأخرى القابلة للاستزراع في المياه العذبة.