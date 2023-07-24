شكرا لقرائتكم خبر عن "سرقة بالتوثيق" قبعة محمد عبده سُرقت من "مُقيم يمني" بمساعدة 4 آخرين في نجران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “سرقة بالتوثيق” قبعة محمد عبده سُرقت من “مُقيم يمني” بمساعدة 4 آخرين في نجران

بحلول يوم (السبت) 22 يوليو/تموز 2023 مـ تداول نُشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمُقيم يمني قام بسرقة بعض المقتنيات الخاصة بالفنان محمد عبده من مقر إقامته بمنطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، وأصبح الفيديو بعنوان “سرقة بالتوثيق” قبعة محمد عبده سُرقت بمُساعدة 4 آخرين، وسوف نُسلط الضوء عن كَثب للحديث أكثر عن تفاصيل الخبر.

السارق ومعاونيه في قبضة الأمن

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و(4) آخرين لمساعدته pic.twitter.com/p1I9Pp5Iev — الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023

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على سياق مُتصل أيضاً تم الإعلان رسمياً من قِبل “إدارة الأمن” العام من خلال الحساب الرسمي عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter أنه تم القبض على السارق، وجاء في نص التغريدة الآتي:

“إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مُقيم وثق ونشر محتوى مرئياً لسرقته من مقر إقامة أحد مقتنياته و4 آخرون لمساعدته”

من جانب آخر أوقف الأمن العام “المتهمين الخمسة” في سرقة محمد عبده وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وتم إحالتهم أيضاً إلى “النيابة العامة”.