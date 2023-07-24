شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 المستعملة في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متوسط سعر سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 المستعملة في المملكة

كم يبلغ سعر السيارة في السعودية؟

سعر سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 مستعملة داخل أسواق المملكة يتوقف على عدة عوامل، ولكنه في المجمل يبدأ من 65 ألف ريالًا سعوديًا.

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وهذه العوامل تتمثل في الآتي:-

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نصائح هامة عند شراء سيارة مستعملة

لكي تتمتع بتجربة شراء سيارة مستعملة ناجحة، يلزم تطبيق مجموعة من النصائح، والتي تتمثل فيما يلي:-