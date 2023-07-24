الحديدة.. وفاة شخص وإصابة آخر بحادثة تصادم قاطرتين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سائق وأصيب آخر بحادثة تصادم قاطرتين في مفرق الصليف بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن قاطرة محملة بمادة الغاز المنزلي وأخرى ثلاجة تبريد تصادمتا في مفرق الصليف بمدينة الحديدة، ما أدى إلى وفاة سائق وإصابة آخر بإصابات بليغة.



وأوضحت المصادر أن سائق مقطورة الغاز (علي محمود سيلان) المنحدر من محافظة عمران توفي جراء الحادثة، فيما أصيب سائق ثلاجة التبريد (محمد عبده محمد عبده) بإصابات بليغة أدخل على أثرها العناية المركزة.



وتسبب الحادث بأضرار بالغه بالمقطورتين.

