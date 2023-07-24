مقتل شاب برصاص عناصر حوثية جنوبي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر في مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل شاب في محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا بحق سكان المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن شابا يدعى "بسام أحمد راشد" قتل برصاص عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، بقيادة المدعو "بسام منصور الصغير"، في منطقة "دار الجامع" بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.



وأشارت المصادر إلى أن "الصغير" ومعه عنصرين آخرين كانوا يقومون بالتجسس على منازل المواطنين، وحين كشفهم الضحية أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص أصيب على إثرها وتوفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق بأحد مستشفيات المدينة.



ويتعرض المدنيون في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لانتهاكات شبه يومية وسط صمت مريب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

