شكرا لبحثكم عن خبر دمار واسع في خور مكسر بعد ليلة العاصفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الرياح القوية المصحوبة بعاصفة رعدية ماطرة فجر اليوم الاثنين إلى دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن.

الرياح القوية تسببت في دمار كبير واضرار بالغة في مطار عدن الدولي الأمر الذي ادى الى تأجيل عدد من الرحلات الجوية عن موعدها.

وسقطت عدد من أعمدة الكهرباء والانارة على الطرقات فيما اقتلعت عدد من أسقف عدد من المنازل الخشبية والهناجر والمعسكرات.

ودمرت طيرمانة فندق رويال عدن في ساحل ابين، وسقطت وسقط جدار منزل على سيارة تعرضت للتدمير بسبب قوة الرياح،فيما انقطعت شبكة الكهرباء،والاتصالات في عدد من الاحياء.

ودعا ناشطون سرعة إعلان مديرية خور مكسر منطقة منكوبة نتيجة لما تعرضت له من اضرار بالغة بفعل الرياح العاتية.