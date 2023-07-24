شكرا لبحثكم عن خبر وزير سابق: عدن لديها كل الشروط والعوامل التي تخدم أبنائها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح أن العاصمة المؤقتة عدن لديها كل الشروط والعوامل التي تخدم أبنائها. وقال في تدوينة له على تويتر" ستشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة تقييم وتقويم لأوضاعها بموضوعية وايجابية تتسق مع عدن ورسالتها وطبيعة اهلها الطيبين. وأضاف" عدن لديها كل شروط وعوامل قيادة تنمية متكاملة مستدامة تخدم ابنائها اولا وبقية المحافظات ثانيا. وتابع حديثه" لكل الخيرين الساعين في هذا الاتجاه كل التوفيق والسداد بعون الله تعالى.

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