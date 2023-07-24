شكرا لبحثكم عن خبر فريق الإنقاذ يبدأ سحب النفط من ناقلة صافر في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول في الأمم المتحدة إن فريقًا دوليًا من المقرر أن يبدأ في سحب النفط من ناقلة النفط صافر المتهالكة الراسية قبالة ساحل اليمن الذي مزقته الحرب هذا الأسبوع. ويمثل هذا أول خطوة ملموسة في العملية التي استغرقت سنوات وتهدف إلى منع التسرب النفطي الهائل في البحر الأحمر

وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزنة في الناقلة صافر، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة. وفق مانقلت وكالة اسوشيتد برس «AP».

وصرح شتاينر، بعد ساعات من تمكن فريق الإنقاذ يوم السبت من إرساء السفينة البديلة إلى جانب ناقلة صافر في البحر الأحمر، بالقول "لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في عملية الإنقاذ هذه". "هذا يشير إلى حد ما، على الانتهاء من المرحلة التحضيرية لمدة شهر".

والناقلة الصدئة هي سفينة يابانية الصنع بُنيت في السبعينيات وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن. يبلغ طول السفينة 360 مترًا (1181 قدمًا) وتحتوي على 34 صهريجًا للتخزين.

لم يتم صيانة السفينة لمدة ثماني سنوات، كما أن سلامتها الهيكلية معرضة لخطر الانهيار أو الانفجار. حيث دخلت مياه البحر إلى حجرة محرك الناقلة، مما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق، وفقًا للوثائق السرية التي حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس في يونيو 2020.

وقال شتاينر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأمم المتحدة دأبت على مدار سنوات على تنظيم حملة لجمع الأموال لعملية الإنقاذ التي كلفت 143 مليون دولار، بما في ذلك شراء سفينة تخزين جديدة لتحل محل الناقلة الصدئة.

وقال شتاينر: "إنها عملية معقدة بشكل غير عادي كانت الدبلوماسية فيها، أولاً وقبل كل شيء، حاسمة، ثم القدرة اللوجستية لشن مثل هذه العملية وأخيراً القدرة فعليًا على التواجد في الموقع بسفن متعددة وتهيئة الظروف، ولكن أيضًا تدابير التخفيف وخطط الطوارئ والخطط الأمنية".

كان التمويل تحديًا كبيرًا للأمم المتحدة التي لجأت إلى التمويل الجماعي للمساعدة في سد الفجوة. لكن شتاينر قال إن العملية لا تزال بحاجة إلى حوالي 20 مليون دولار حتى تكتمل. وانتقد قطاع صناعة النفط والغاز لعدم تكثيف مساهماته.

وقال: "يمكن للمرء أن يتساءل في بعض الأحيان، كما تعلم، هل يعود الأمر حقًا إلى فصل مدرسي للأطفال في ولاية ماريلاند كي يساهم في تمويلنا الجماعي".

ووصلت السفينة البديلة إلى الساحل اليمني في وقت سابق من هذا الشهر وتمكن فريق الإنقاذ من ارساءها بأمان إلى جانب صافر لبدء نقل النفط من سفينة إلى أخرى وسط إجراءات غير مسبوقة، بما في ذلك أسطول صغير من السفن الفنية وسفن الإمداد، لتجنب الأخطاء أثناء العملية.