موقف يثير الجدل في أول جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري بعدن؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - أحدث ظهور المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، باللباس المدني جدلاً واسعاً عبر عنه العشرات من نشطاء برامج التواصل الاجتماعي، مستنكرين هذا التجاوز الغير معهود.

وظهر المتهم حسين هرهرة اليوم الأحد خلال أول جلسات المحاكمة، وهو يرتدي الزي العادي (شميز وبنطلون) ولم يرتدي اللباس الأزرق الذي يرتديه المتهمون كالعادة.

وعبر العشرات من النشطاء الذين رصدت تعليقاتهم محرر عدن تايم، عن استنكارهم لهذا الظهور، عبر منشورات عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وعلقت الناشطة منى اليافعي، جاي المحكمة ضيف ولا ايش قصته ذا ؟!!! في إشارة إلى المتهم حسين هرهرة، واضافت بهاشتاج : #قضية_الطفلة_حنين، #مطلبنا_القصاص.

وقال الناشط أمين محمد الشعيبي : "في انتهاك صارخ للقضاء، قاتل الطفلة حنين يأتي إلى المحكمة بلباسه العادي وكانه رايح عرس، وكمان رفض الاقرار بالتهم المواجهة إليه ، وقال انه لن يرد على القاضي الا بعد الجلوس مع محاميه".

بدوره قال الصحفي مراد محمد سعيد : "هل من الطبيعي حضور مُتهم بالقتل إلى قاعة المحاكمة بملابس غير الملابس المخصصة بالسجناء ... أم لأن القاتل هنا حاله استثنائية؟!". واليوم الأحد عقدت محكمة صيرة أول جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري وإصابة شقيقتها، وسط حضور واسع.

وتضمن قرار الإتهام للمتهم حسين هرهرة، القتل العمد للطفلة حنين البكري، وتهمت الشروع بقتل شقيقتها راوية البكري.

وامتنع المتهم حسين هرهرة عن الرد على القاضي بخصوص تهمت القتل، قبل الجلوس مع المحامي الخاص به.

وفي ختام الجلسة صدر قرار المحكمة بالتالي:

- السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه.

- الزام المتهم بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة.

- تاجيل الجلسة الى يوم غد الاثنين 24 يوليو 2023م.

ورفعت الجلسة.

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