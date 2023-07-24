شكرا لبحثكم عن خبر يمني يفاجئ معلمه ويهديه سيارة قيمتها 20 مليون ريالًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجأ أحد الطلاب في اليمن معلمه في العاصمة صنعاء بهدية سيارة ليكزس قيمتها 20 مليون ريال بعد فراق دام 30 سنة.

وقال المعلم فاروق الظرافي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن طالبا -لم يتطرق إلى اسمه- درّسه قبل 30 سنة تقريبا أقدم على زيارته فجأة في صنعاء وأهداه سيارة لكزس ثمنها ما يقارب 20 مليون ريال يمني.

وبحسب المعلم فإنه "كان له معه موقف كأي أب يقف مع أبنائه حين أسعفوه إلى إحدى مشافي العاصمة صنعاء لإجراء عملية مستعجلة".

وأضاف "فتح الله عليه وأكمل دراسته واغترب، وافترقنا كل هذه المدة، لأفاجأ اليوم بزيارته المباغتة، يخبرني أنه أصبح يمتلك مصانع وشركات في السعودية وتركيا، ويهديني سيار لكزس "LAXUS" ثمنها ما يقارب 20 مليون".

وتابع المعلم في سرده للموقف بالقول "أنا أحلف وهو يحلف، بدأ يتأثر وتدمع عيناه، فقبلتها بمضض"، متسائلا: ماذا أفعل بتلك السيارة وأنا قاعد بالبيت، لا مشاوير ولا عمل؟

وعن وضع المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين وانقطاع الرواتب منذ ثمان سنوات يقول الظرافي: "المشكلة لو تمشي بها بالشارع من يصدق أنك مدرس باليمن وبدون راتب ومعك سيارة لكزس".

ويعاني أكثر من 170 ألف معلم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وضعا مأساويا مع توقف الرواتب للعام الثامن على التوالي منذ بدء الحرب.