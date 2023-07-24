الحوثي يقود المرأة اليمنية نحو الجهل والتخلف

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مقدمة برنامج "صدى Com" على قناة اليمن الفضائية الإعلامية عفاف ثابت إن مليشيات الحوثي تقود المرأة اليمنية تحو الجهل والتخلف. وأكد عفاف ثابت في تدوينة لها أن مليشيات الحوثي تقود المرأة اليمنية نحو الجهل والتخلف. وأوضحت عفاف ثابت أن المليشيات الحوثية تقود المرأة من خلال ممارسة مزيدا من القيود عليها وحرمانها من التعليم وحقوقها الأخرى.

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