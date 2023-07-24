شكرا لبحثكم عن خبر اختتام مناقشات بحوث تخرج طلاب جغرافيا حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/خاص

نوقش على مدار الثلاثة الأيام الماضية"11" بحثًا علميًا لطلاب مستوى رابع بقسم الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة حضرموت..والتي حظيت باشادة لجان المناقشة.

وقال رئيس قسم الجغرافيا د. عُمر المحمدي للصحيفة إن الطلاب أظهروا تميزًا كبيرًا في إعدادهم لبحوثهم..ينم عن استيعابهم لمفردات المنهج..ويبشرون بالخير للبحث العلمي.

وقال تشرفت المناقشات بحضور عميد الكليةمحمد عوض بارشيد عميد الكلية، د. عمر سالم المحمدي رئيس القسم، أ.د. سالم عبدالله باصريح، أ.د. رزق سعد الله الجابري، د. فؤاد سالم بالمعروف، د. عبدالعزيز باعيسى، د. محمد ابوبكر مقيبل.