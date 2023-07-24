وفاة شخصين في حادثتي غرق بالضالع وصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان في حادثتي غرق منفصلتين بمحافظتي الضالع (جنوب) وصنعاء (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى (سامي صادق محمد الشعيبي ـ 20 عاماً) توفي غرقا داخل سد مائي بمديرية "الحُشأ" في محافظة الضالع جنوبي البلاد، أثناء محاولته السباحة.



وفي حادثة أخرى، توفي مواطن - مجهول الهوية - في الخمسينات من عمره، بعد سقوطه في بئر بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة.



وشهدت اليمن خلال الأشهر الأخيرة عشرات حالات الغرق في السدود والآبار والبرك المائية المكشوفة بالتزامن مع موسم الأمطار التي تشهده عموم البلاد.

