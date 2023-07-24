"العليمي" يدعو لضغط دولي مكثف لوقف الانتهاكات الحوثية.. و"فاجن" يشيد بالعملية "الأمنية الناجحة" بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط مكثفة لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية.



حاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة السعودية الرياض سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع العليمي من السفير فاجن على نتائج اتصالاته المحلية والاقليمية بشان الحالة اليمنية، والجهود المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لأحياء العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني في ظل استمرار تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



وجدد التزام المجلس الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216.



وأشاد الرئيس في هذا السياق بجهود السفير والمبعوث الاميركيين الى جانب المساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، وحشد الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة كافة التحديات.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجددا على أن دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية.



واشاد الرئيس بهذا الخصوص بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في افشال مخططات المليشيات الحوثية وداعميها الرامية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة.



ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الأميركي أمام تطورات الأوضاع المحلية، والتصعيد العسكري للمليشيات على مختلف الجبهات، ما يهدد بانهيار فرص السلام المنشود.



وحث العليمي المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد الضغوط من أجل رضوخ المليشيات لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض ضد المدنيين في محافظة الجوف.



بالإضافة إلى القيود على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان أحدثها، الاجراءات التعسفية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الاكاديمي، في خطوة عدوانية إضافية لتهديد السلم الاجتماعي، وقيم التعايش، والتسامح التي عاشها اليمنيون على مر العصور.



من جانبه أشاد السفير الأميركي خلال اللقاء بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن التي زارها مؤخرا، والاستجابة الرئاسية والحكومية العاجلة لاحتواء تداعيات الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة منسق برنامج الاغذية العالمي في محافظة تعز مؤيد حميدي.



كما أشاد السفير الأمريكي بالعملية الأمنية الناجحة التي قادت حتى الان لضبط منفذي الهجوم الغادر، وعديد المشتبهين الآخرين بالتورط في أعمال عدائية.

