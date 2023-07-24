"بن مبارك" يبحث مع وزير العدل العراقي إمكانية نقل 11 معتقلا لإكمال محكوميتهم في السجون اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد بن مبارك اليوم الاثنين، في بغداد مع وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، ملف اليمنيين المعتقلين في السجون العراقية، والبالغ عددهم ١١ شخصا بينهم امرأة.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن بن مبارك بحث مع شواني إمكانية نقل المعتقلين لتكملة محكوميتهم في السجون اليمنية لدواعي إنسانية.



وأكد ترحيب الجمهورية اليمنية باعتماد أي آلية تسمح بتسهيل عملية نقل المساجين اليمنيين، معرباً عن رغبة اليمن في الاستفادة من الخبرات العراقية في مجال القضاء وكذا تدريب الكوادر اليمينة العاملة في هذا المجال.



من جانبه، أكد وزير العدل العراقي رغبة بلاده في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتسريع عملية توقيع بروتوكول قضائي يسمح بإنهاء مسالة النزلاء اليمنيين في السجون العراقية.



كما أكد استعداد وزارته للتعاون في الجوانب العدلية وإمكانية تدريب الكوادر القضائية اليمنية في معهد القضاء العراقي وتبادل الخبرات بين وزارتي عدل الدولتين.



وسلم الوزير العراقي مسودة مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي متمنيا أن يتم التوقيع عليها في أقرب فرصة، وفق المصدر.

