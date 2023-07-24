محافظ تعز: الأجهزة الأمنية أثبتت كفاءتها وكسبت الرهان بعدما وضعت أمام امتحان صعب

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الإثنين، إن الأجهزة الأمنية أثبتت كفاءتها وفعاليتها وكسبت الرهان بعدما وضعت أمام امتحان صعب.



جاء ذلك ترأسه اجتماع للجنة الأمنية المصغرة في مديرية الشمايتين لمناقشة المستجدات والإجراءات الأمنية المتخذة في قضية اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي المجني عليه "مؤيد حميدي"، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ.



وفي مستهل الاجتماع نقل المحافظ تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى قادة الحملة وقيادة السلطة المحلية والأمنية في مديرية الشمايتين.



وأشاد شمسان، "بالنجاحات التي تحققت في ضبط المتهمين بحادثة مقتل الشهيد حميدي، والعصابة الإجرامية بوقت قياسي أعادت لتعز اعتبارها واثبتت فاعلية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي وضعت أمام امتحان صعب وكسبت الرهان".



واستمع المحافظ الى تقرير موجز من وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري عن سير الإجراءات وما تم التوصل إليه من نتائج.



كما جرى مناقشة الملاحظات والتوصيات المرفوعة من فرق العمل الميدانية والتقارير الأولية، وأصدر التوجيهات اللازمة لاستمرار المهمة حتى تحقق كامل أهدافها.



كما أقر الاجتماع سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية الأمنية في مدينة التربة كمنطقة خضراء وبيئة آمنة لنشاط المنظمات الدولية والمحلية.



وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن شرطة محافظة تعز ضبطت يوم السبت 21 متهماً في قضية مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي ناصر في مدينة التربة يوم الجمعة الماضي.

