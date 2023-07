عرض خيالي من الهلال لكيليان مبابي وباريس يسمح للاعب بالتفاوض

في الآونة الأخيرة، تداولت وسائل الإعلام الرياضية العالمية خبرًا مفاده أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا خياليًا للاعب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى الرغم من أن هذا الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي من قبل الأطراف المعنية، إلا أنه أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الرياضية، خاصةً بعدما أشارت بعض المصادر إلى أن نادي باريس سان جيرمان سمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الأخرى، وذلك بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في بنهاية صيف العام المقبل 2024، كان الأمر قد وصل إلى ذروته بين النادي واللاعب بعد تصريحات الأخير مما اضطر النادي إلى عرضه للبيع خلال هذا الصيف.

عرض الهلال لكيليان مبابي

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E