شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من الهلال لكيليان مبابي وباريس يسمح للاعب بالتفاوض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض خيالي من الهلال لكيليان مبابي وباريس يسمح للاعب بالتفاوض

في الآونة الأخيرة، تداولت وسائل الإعلام الرياضية العالمية خبرًا مفاده أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا خياليًا للاعب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى الرغم من أن هذا الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي من قبل الأطراف المعنية، إلا أنه أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الرياضية، خاصةً بعدما أشارت بعض المصادر إلى أن نادي باريس سان جيرمان سمح للاعب بالتفاوض مع الأندية الأخرى، وذلك بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في بنهاية صيف العام المقبل 2024، كان الأمر قد وصل إلى ذروته بين النادي واللاعب بعد تصريحات الأخير مما اضطر النادي إلى عرضه للبيع خلال هذا الصيف.

عرض الهلال لكيليان مبابي

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من: اليمن الآن

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

كيليان مبابي، حيث ذكرت الوكالة بأن الهلال عرض مبلغ 300 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، وسمح باريس سان جيرمان لمبابي بالتفاوض مع الفريق السعودي حول العرض في ظل موافقة النادي على العرض المقدم، من جانب أخر عرض الهلال على اللاعب الحصول على 700 مليون يورو خلال فترة التعاقد التي سيقضيها اللاعب مع النادي ليصل المبلغ الكلي للتعاقد مليار يورو يحصل عليها اللاعب والنادي في عرض خيالي غير مسبوق.

سبب رحيل مبابي عن باريس



أثارت تصريحات مبابي مؤخراً غصب إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدما صرح اللاعب أن باريس لا يساعده في الحصول على دوري الأبطال وأن النادي غير مؤهل لإعتلاء منصات التتويج، ومن جانب آخر كان رد المدير الرياضي للنادي الباريسي قاسي على اللاعب حيث علق أن اللاعب غير مؤهل لقيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبعدها قرر رئيس النادي عرض اللاعب للبيع حيث رفض اللاعب فكرة التجديد لمواسم آخرى مع النادي والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم القادم.