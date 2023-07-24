شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تويتر يغير شعاره من العصفور إلى الحرف "X" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. تويتر يغير شعاره من العصفور إلى الحرف "X"

غير موقع التدوين المصغر "تويتر"، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X". ووضع مالك "تويتر"، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي. وظهرت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف "X" المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء. وتغير اسم الحساب أيضا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @، وغاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد. اقراء ايضاً :

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