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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي خالد الزعاق | 7 دول سينعدم فيها الظل خلال هذه الأيام
قال الفلكي السعودي د.خالد الزعاق، إن الشمس في الدول العربية، وخاصة دول الخليج حارة ولاسعة صيفاً، ولا نستطيع العيش فيها دون الظل.
#صباح_الخير— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 4, 2023
وَإِن مِتُّ مِن داءِ الصَبابَةِ أَبلِغا
شَبيهَةَ ضَوءِ الشَمسِ مِنّي سَلامِيا
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وأضاف الزعاق، أن الظل أمارة على بداية مواقيت الصلاة للمسلمين، لافتاً في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، أطول حالاته اليومية في حال شروق وغروب الشمس، وأقصر حالاته وقت الزوال عندما تكون الشمس عمودية، أما أطول حالات الظل الفصلية في الشتاء، وأقصرها بالصيف.
وأكمل، أن ظل الزوال ينعدم خلال هذه الأيام على سلطنة عُمان والمملكة والإمارات ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا، وبعد 10 أيام تقريبا ينكسر ضوء الشمس.
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