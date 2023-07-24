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عدن - ياسمين التهامي - الدفاع المدني السعودي يعلن السيطرة على حريق نشب في محطة محروقات بدومة الجندل ويؤكد: لا توجد إصابات

نجح الدفاع المدني السعودي في إخماد حريق نشب في إحدى محطات المحروقات في مدينة دومة الجندل اليوم الاثنين، وانتشرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ فكيف تفاعل معها رواد تويتر؟.

إخماد حريق في دومة الجندل

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نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي في موقع تويتر، بعض الصور التي توضح تعامل فريق الإطفاء بشكل احترافي مع الحريق الذي نشب في محطة محروقات.

وأشار إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه بشكل كامل، ولم تحدث أي إصابات نظرا لسرعة التحرك وإحكام السيطرة قبل أن يتفاقم الأمر.

كما أوضح أن كل الإجراءات النظامية والوقائية تم اتخاذها بشكل كامل، لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وبعد نشر مديرية الدفاع المدني لبعض الصور من عملية الإطفاء، عبر عدد كبير من رواد تويتر عن إعجابهم بالنشاط واليقظة التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني.

وكتب أحد المغردين: نحن نجلس في غرف مكيفة وهؤلاء الرجال يواجهون النار في أشد الأوقات حرارة كل التحية لهم.

وكتب آخر: الحمد لله أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات ونشكر رجال الدفاع المدني على التحرك السريع والسيطرة على الحريق.