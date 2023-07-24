مظاهرة جديدة للقطاع الخاص ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من موظفي القطاع الخاص في صنعاء اليوم الاثنين للمطالبة باستعادة أعمالهم في شركة اقتحمها الحوثي قبل أشهر، في أبرز تحرك ضد المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.



واحتشد المئات من موظفي شركة برودجي سيستمز، وعائلاتهم وأنصارهم اليوم الاثنين مرة أخرى، أمام مكتب النائب العام بعد شهر من فض مليشيا الحوثي اعتصام لهم في ميدان السبعين بصنعاء.



وتحدى المتظاهرون الإجراءات الحوثية، ونظموا وقفة سلمية وأكدوا أن تحركاتهم حقوقية دون أي دوافع سياسية، مطالبين بإطلاق مدير الشركة عدنان الحرازي وإعادة فتحها للعمل بعد سبعة أشهر من إغلاقها.



والتظاهرة هي الرابعة للشركة وفق بيان حصل عليه "يمن شباب نت" صادر عن أسرة الحرازي وموظفي الشركة نفذه المتظاهرون أمام مبنى النائب العام في مذبح بأمانة العاصمة.



وقال البيان إنهم يريدون إطلاق سراح عدنان الحرازي، ومنع أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية من اقتحام الشركات وتعطيلها.



وطالب المتظاهرون من الموظفين بتحويل الحرازي إلى النيابة والسير في محاكماته إن كانت هناك أدلة عليه، بشفافية وعدالة وإعادة فتح شركتيه التي اقتحمهما الحوثي.

