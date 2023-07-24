مليشيات الحوثي الإرهابية تفرض جبايات كبيرة على العاملين في النقل من موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر تجارية وأخرى عاملة في مجال النقل عن جبايات باهظة تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية على التجار الذين ينقلون بضائعهم عبر موانئ الحديدة غربي اليمن.



وقالت المصادر لـ" يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عينت قيادي يدعى سعد الوجيه مديرا لهيئة النقل في الحديدة الذي صار يتحكم بحركة ناقلات البضائع بين المحافظات اليمنية.



ووفقا لبعض المصادر -التي تعمل في النقل والتجارة وموانئ الحديدة -"يفرض القيادي الحوثي الوجيه ما يصل إلى 50 ألف ريال من الطبعة القديمة (100 دولار) على كل شاحنة تنقل بضائعها من الموانئ إلى المحافظات الأخرى.



وكشفت عن أن إجمالي الأموال التي يستملها الوجيه تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال، (6000 دولار) بالإضافة إلى رشى يومية للقات والمطاعم يقوم بها مجموعة من التجار أو الناقلين التابعين للحوثي الذين يحصلون على ميزات واسعة تشمل أيضا مرورهم بدون جبايات مطلقا.



وأشارت إلى أن القيادي الحوثي يبرر ذلك بأنه قدم ابنه قتيلا في صفوف الحوثي، موضحة أن هناك بعض القيادات الحوثية تحصل على نقل البضائع عدة مرات بالشهر، مقابل خدماته يقدمونها للوجيه، بينما يحصل أعضاء نقابة النقل الثقيل على دور واحد كل شهر أو شهرين.



وبحسب المصادر فإن القيادات الحوثية بدأت تنشط في قطاع النقل وصارت تحتكر معظم الأنشطة خاصة مع فتح موانئ الحديدة على حساب آلاف الناقلين الآخرين.



وكان مستوردون قد كشفوا عن خيبة أملهم من فتح موانئ الحديدة، إذ يرتفع سعر الشحن إليه عن كل حاوية 40 قدم بأكثر من 2000 دولار مقارنة بموانئ عدن.



كما كشفوا أن مليشيا الحوثي ترفض أسعار الفواتير والمشتريات من بلد المنشآت وتعيد تسعير الواردات بمزاجها بأضعاف قيمتها لرفع قيمة الجبايات من زكاة وجمارك وضرائب وغيره..



وفي وقت سابق أفادت مصار تجارية لـ"يمن شباب نت" بأن القيادي الحوثي المدعو علي الهادي الذي اقتحم الغرفة التجارية يعمل على احتكار التخليص الجمركي في موانئ الحديدة دون أن يحاسب العاملين لديه ويؤدي ذلك لتأخير في إخراج البضائع من الموانئ.

