رئيس هيئة الأركان يشهد تخرج الدفعة الثانية صاعقة من اللواء 72 مشاة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، تخرج الدفعة الثانية صاعقة من اللواء 72 مشاة في محافظة مأرب.



ووفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، "شهد الحفل عرضاً عسكرياً استعرض خلاله المشاركون جانباً من المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب".



وفي كلمته خلال الحفل، أشاد رئيس هيئة بما أظهره المتخرجون من مهارات وقدرات قتالية عالية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها قيادة اللواء 72 مشاة في مجال التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الذين يعول عليهم استعادة الجمهورية ودحر انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



حضر الفعالية نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي، ورئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد مرضي ضرمان، وعدد من قيادات المنطقة العسكرية السابعة.



ومن جانبه، أكد قائد اللواء 72 مشاة العميد خالد الجماعي، اهتمام قيادة اللواء بالتدريب والتأهيل باعتباره الركيزة الأساسية في تنمية مهارات ضباط وصف وجنود اللواء إضافة إلى الخبرات والمهارات التي اكتسبوها بميادين القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

