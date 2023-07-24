فقدان وتضرر قوارب الصيادين جراء عاصفة بحرية ضربت ساحل رضوم بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت قوارب عدد من الصيادين اليمنيين، اليوم الإثنين، جراء عاصفة بحرية ضربت ساحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن الإحصائية الأولية رصدت فقدان وتحطم ثلاثة قوارب في حين فقدت خمسة محركات تخص قوارب أخرى.



كما تضررت قوارب اخرى جزئيا ما بين أضرار متوسطة وخفيفة وطمر بين الرمال وغوص آخرى في البحر، وفق المصادر.



وأشارت إلى أن هذه الخسائر جاءت عقب ساعات شهدت فيها المنطقة امطار رعدية غزيرة مصحوبة بارتفاع منسوب البحر وسط أمواج هائجة.



وفجر اليوم أصيب عدد من المسافرين والموظفين في مطار عدن الدولي، جراء هبوب رياح شديدة مصاحبة للأمطار، ما أدى إلى تحطم واجهة المطار الزجاجية وصالة المغادرة.

