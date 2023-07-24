الأوقاف اليمنية تحذر من خطورة الطقوس الباطلة التي تمارسها مليشيا الحوثي في يوم عاشوراء

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، من استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية، ليوم عاشوراء وتحويله إلى مناسبة خرافية مستوردة من إيران.



وأكدت الوزارة في بيان صحافي، على جميع مدراء مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات، وخطباء المساجد، والدعاة، والمرشدين، بضرورة تنبيه المواطنين من خطورة ما تقوم به المليشيا الحوثية لتكريس انقلابها وفرض ثقافتها الطائفية التي لا تمت للدين والمجتمع اليمني باي صلة.

وقال البيان، إن "يوم عاشوراء مناسبة لفعل الخير والصوم اقتداءً بالنبي محمد (ص)، وليس يوما يتحول فيه الى لطميات وبكائيات".



وأضاف، أن المليشيا الحوثية تسعى من خلال ذلك الى تبرير عدوانها الغاشم على الشعب اليمني بإحياء طقوس باطلة دخيلة على هويتنا الوطنية وإسلامنا الحنيف، في تقليد أعمى ومستورد من إيران، وهي أمور منكرة نهى عنها الإسلام الحنيف.



وحثت الوزارة على أهمية التحذير من هذه المنكرات والطقوس الباطلة التي تهدف المليشيا المدعومة من إيران، من خلالها إلى إثارة أحقاد الماضي، واستدعاء المظلوميات المزعومة، وتشويه الإسلام وصورة المسلمين.

