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عدن - ياسمين التهامي - "مخلوط بالزيت والشحم" .. شاهد مداهمة موقع في السعودية يصنع "العسل المغشوش" بطريقة صادمة

وثق مقطع فيديو مداهمة وكر تديره عمالة مخالفة لتصنيع العسل بطريقة مغشوشة مخلوط بالزيت والشحم . وقال المشرف الميداني في وزارة التجارة محمد الشهري : " انقضينا على وكر لتصنيع العسل بالطرق البدائية وتصنيع غذاء منشط للنحل بالطريق السيئة الواضحة في الفيديو على أيدي عمالة مخالفة واشتباه تستر 90% " . وأظهر الفيديو وجود "ستيكرات" يتم لصقها على عبوات العسل المغشوش وكذلك أختام التاريخ حتى يتم خداع المستهلك بأن الزيت طازج وبتاريخ صلاحية جديد . وأبان الفيديو ضبط 3 عمالة مخالفة المسؤولين عن إدارة المصنع المخالف حيث سلمتهم الفرق الرقابية إلى دوريات الشرطة وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. اقراء ايضاً :

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