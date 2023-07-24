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عدن - ياسمين التهامي - تشمل المطلقة والمتزوج.. تعديلات جديدة في السعودية على "الدعم السكني" وشروط الاستحقاق

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تعديلات جديدة على تنظيم الدعم السكني وشروط الاستحقاق.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع المطروح على منصة "استطلاع"، السماح للمطلقة التي تعول التقديم على الدعم السكني دون شرط مضي السنتين المعمول به سابقاً.

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كما تضمنت السماح لطالب الدعم السكني المتزوج الذي تجاوز الـ 20 عاما بالتقديم على الدعم. لافتة إلى ضرورة ألا يقل عمره عن 20 عاما.

ويقـدم الـزوج أو الأب طلـب الحصـول علـى دعـم سـكني للأسرة؛ وتقدمـه الزوجـة أو الأم إذا كانـت مطلقـة أو الأم متـى كان زوجهـا متوفـى.