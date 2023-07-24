شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مسنة تعيش في شقة فاخرة على البحر في السعودية بقيمة 4 ملايين وتكشف سر عدم شعورها بالسعادة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. مسنة تعيش في شقة فاخرة على البحر في السعودية بقيمة 4 ملايين وتكشف سر عدم شعورها بالسعادة!

كشفت مواطنة مسنة عن عدم شعورها بالسعادة رغم أنها تمتلك شقة مطلة على البحر في جدة بقيمة 4 ملايين، مشيرة إلى أن السعادة في العطاء، كما أنها تعيش بمفردها. وقالت خلال مقطع فيديو وثقه مشهور سناب شات خالد الشيباني:"السعادة ماهي بالبحر ولا بالبيت ولا الفرش، السعادة في القلب، فإذا دخلت السعادة قلبك كل شيء تشوفه حلو". اقراء ايضاً : وتابعت:"السعادة في العطاء، لما أقدم شيء أكون سعيدة ومبسوطة، وأعطي من قلبي، أعطي القريب والغريب داخل السعودية وخارجها، لكن الآن عجزت، السعادة راحت من قلبي، ما بعطي شيء، طب ايش أسوي". ودعت الله عز وجل أن يهدي الأبناء ويجعلهم يطيعون والدهم ووالدتهم، لافتة إلى أنه ليس هناك سعادة في الدنيا إلا برضاء الوالدين. وأوضحت أن أبنائها يتركوها تعيش وحيدة، ومضت قائلة:" أنا ما أشتكيهم لأحد، أشتكيهم لله، عندهم أطفال، وهيشوفوا اللي يعملوه، أنا مرمية هنا مقطوعة، ما عندي إلا الرحمن الرحيم".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مسنة تعيش في شقة فاخرة على البحر في السعودية بقيمة 4 ملايين وتكشف سر عدم شعورها بالسعادة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.