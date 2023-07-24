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عدن - ياسمين التهامي - من هي " منال اللهيبي " أول امرأة تشغل منصب مدير تعليم في السعودية ؟

اقراء ايضاً : �شفت إدارة تعليم جدة عن السيرة الذاتية لـمدير عام التعليم العام بالمحافظة الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي . �شفت إدارة تعليم جدة عن السيرة الذاتية لـمدير عام التعليم العام بالمحافظة الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي . وحصلت اللهيبي على بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية بجدة 1412 هـ . التدرج الوظيفي وتدرجت اللهيبي في الوظائف حيث بدأت كمعلمة علوم شرعية ، ثم مشرفة تربوية، ثم رئيسة شعبة العلوم الشرعية ، ثم مشرفة مواد نظرية بوحدة تطوير المدارس. كما شغلت اللهيبي منصب مديرة مكتب التعليم بوسط جدة ، ومديرة إدارة الإشراف التربوي ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات ومكلفة داخليا بالبنين. الاهتمامات والهوايات : تهتم اللهيبي بالشغف بالموقف الصفي وأركانه (معلم ، طالب ، منهج) كما تهتم بتحسين التحصيل الدراسي وتطوير القيادات المدرسية، وتجويد الممارسات الإشرافية والقراءة والاطلاع. حصلت على مواد تعلم وقراءات قيادية وفق الجدارات القيادية، وأوراق عمل في العديد من المؤتمرات والملتقيات على مستوى الوزارة وإدارات التعليم ، كما حصلت على العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الدولية والمحلية .

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