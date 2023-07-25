شبوة: سائقو الشاحنات يواصلون الإضراب احتجاجاً على الجبايات

المنامة - ياسر ابراهيم -

يواصل سائقو شاحنات نقل المشتقات النفطية في محافظة شبوة (شرقي اليمن) الإضراب احتجاجا على رفع السلطة المحلية الجبايات المفروضة على المحروقات.



وجاء إضراب السائقين الذي يدخل يومه الرابع عقب رفع قيادة السلطة المحلية الجبايات المفروضة تحت مسمى رسوم تحسين من 10 ريال لكل لتر وقود إلى 20 ريالا، فيما رفعت الجبايات على مقطورات الغاز القادمة من منشأة صافر من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال.



وسبق لسائقي شاحنات النقل الثقيل تنفيذ إضراب مماثل في محافظة أبين احتجاجا على زيادة الجبايات المفروضة عليهم من قبل نقاط قوات المجلس الانتقالي والسلطة المحلية الا ان الحكومة لم تستطع التدخل لوقف تجاوزات السلطات المحلية التي باتت تمارس فرض الجبايات غير القانونية.