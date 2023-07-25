صنعاء.. الغرفة التجارية تقترب من استعادة إدارتها من سطو قيادات الحوثي

تواصل قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة برئاسة رجل الأعمال حسن الكبوس المفاوضات مع ميلشيات الحوثي لإنهاء حالة السطو الذي تم على الغرفة التجارية في مايو/ آيار الماضي وتعييين إدارة جديدة.



وقالت مصادر مقربة من المجلس الشرعي للغرفة التجارية إن لقاء جمع حسن الكبوس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية بما فيهم محمد الآنسي، وبين وزارة الصناعة الحوثية محمد المطهر، وعلي الهادي الذين اقتحما الغرفة قبل قرابة شهرين من الآن، في محاولة من المشاط لمعالجة الاقتحام.



وبحسب المعلومات - التي حصل عليها "يمن شباب نت" – "فإن رئيس مجلسهم السياسي للحوثيين المشاط قال إنه ينتظر فتوى من وزارة الشؤون القانونية التابعة لحكومته غير المعترف بها، لمعالجة آثار الاقتحام بالقوة المسلحة لمبنى الغرفة التجارية في أمانة العاصمة نهاية مايو الماضي".



ووفق المصادر المقربة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بقيادة الكبوس، "وعد المشاط بأن تحل القضية بأسرع وقت ممكن، تحت نظره، وعدم تدخل الجهات الحكومية التي يسيطرون عليها في عمل القطاع الخاص".



وعبرت مصادر مقربة من رئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس، عن آمال مرتفعة بصدور قرارات تعيد الحق إلى أهله، وتحتكم إلى القانون، وتأخذ بيد الظالم.



وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة نهاية مايو الماضي وعينت بطريقة غير مشروعة مجلس جديد لإداراتها لم يعترف به القطاع التجاري. وتعهدت الغرفة التجارية بمقاومة الاقتحام وآثاره والدفاع عن القطاع الخاص.