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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك المصرية 2023/07/25 الساعة 08:50 صباحاً (جهينةيمن) سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية وحقق في البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر عملة مملكة السعودية في ميد بنك سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب سعر الريال السعودي في بنك بلوم

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