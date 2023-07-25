شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 25 - 7 - 2023 التحديث الصباحي.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 25 - 7 - 2023 التحديث الصباحي.. 2023/07/25 الساعة 08:47 صباحاً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار الذهب عيار 24 236.45 $63.05 الذهب عيار 22 216.74 $57.79 الذهب عيار 21 206.89 $55.17 الذهب عيار 18 177.33 $47.29 الذهب عيار 14 137.93 $36.78 الذهب عيار 12 118.22 $31.52 الذهب عيار 10 98.52 $26.27 أونصة الذهب 7,353.49 $1,960.78 أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء بالضريبة الوحدات شراء جديد بيع مستعمل عيار 22 253.59 211.75 عيار 21 244.13 202.13 عيار 18 221.66 173.25 اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة تحدثنا بالتفصيل عن: سعر الذهب اليوم بالدولار. سعر سبيكة الذهب في السعودية الوزن السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة 1 جرام 326.30 $87.01 سبيكة 2.5 جرام 741.87 $197.83 سبيكة 5 جرام 1,383.23 $368.84 سبيكة 10 جرام 2,648.24 $706.16 سبيكة 20 جرام 5,154.61 $1,374.49 سبيكة 50 جرام 12,650.08 $3,373.18 سبيكة 100 جرام 24,945.48 $6,651.78 سبيكة 250 جرام 62,245.46 $16,597.91 سبيكة نصف كيلو 124,254.48 $33,132.78 سبيكة 1 كيلو 245,908 $65,572 سبيكة 10 تولة 29,031.28 $7,741.27 سبيكة نصف أونصة 4,007.71 $1,068.67 سبيكة 1 أونصة 7,905.12 $2,107.92 جنيه 8 جرام عيار 22 1,926.39 $513.64 جنيه 8 جرام عيار 21 1,823.94 $486.38

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