شكرا لبحثكم عن خبر هناك ثلاثة مسارات للمخاطر في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد تقرير أممي حديث أن اليمن ما يزال يواجه مخاطر عالية بالعودة إلى العنف، مدفوعة في الغالب بتعاظم النزاع، وتزايد الضعف المؤسسي، وانخفاض القدرة على الصمود.

وقال التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إن هناك ثلاثة مسارات للمخاطر في اليمن، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع، وتتمثل في استمرار النزاع نفسه والأزمات المناخية والضعف التنموي.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الرئيس لخطر النزاع في اليمن يتمثل في تزايد أعداد النازحين داخليا، لا سيما وأن النزاع ما يزال من دون حل، ولم يجرِ التوقيع على أي اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه المخاطر، مضيفا أنه دون إجراءات مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر، التي بلغت مستويات مرتفعة جداً، فإن احتمال اندلاع العنف في اليمن كبيرة جدا.