شكرا لبحثكم عن خبر بسكويت أبو ولد رمز الصمود في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحولت لوحة إعلانات خاصة ببسكويت ابو ولد في عدن الى رمزية للتندر على سوء الاوضاع في المدينة. وصمدت لوحة اعلانية خاصة ببسكويت ابوولد في مواجهة رياح شديدة ضربت عدن فجر الاثنين. وضجت مواقع التواصل الاجتماعية بتغريدات تتندر تجاه صموظ لوحة الاعلانات وسقوط مطار عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بسكويت أبو ولد رمز الصمود في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.