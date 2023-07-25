شكرا لبحثكم عن خبر أين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدورها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان محمد قاسم نعمان على الضرر الذي لحق بمطار عدن الدولي جراء العاصفة الرعدية التي ضربت عدن فجر اليوم.

وقال نعمان في منشور له على الفيسبوك" لمواجهة فضيحة مطار عدن تبرز أمامنا تساؤلات وملاحظات مهمة.

وتساءل نعمان "اين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدورها واين المعنيين بمواجهة الفساد ذوي الإرادة المستقلة؟.

وأضاف" أما تشكيل اللجان ومن بين المتسببين في المشكلات والفساد لعبة مفضوحة ومرفوضة (اذا اردت ان تميع قضية فشكل لها لجنة ) يكفي عبث واستعباط المجتمع.!

وأسفرت العاصفة التي ضربت عدن فجر اليوم عن تضرر المطار وإصابة عدد من المسافرين.