شكرا لبحثكم عن خبر مؤتمر حضرموت الجامع يؤكد بأنه سيكون على مسافة واحدة من جميع التكتلات والمكونات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مؤتمر حضرموت الجامع على أنه كمكون توافقي ، وشارك فيه كل الطيف الحضرمي سيظل من موقعه وعلى الدوام على مسافة واحدة من جميع التكتلات والمكونات، وداعم لأي جهود تخدم حضرموت وأهلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسته والأمانة العامة اليوم في مدينة المكلا برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ، وبحضور النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري وكرسته للوقوف أمام أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع في مختلف المجالات.

وعبر مؤتمر حضرموت الجامع عن شكره وتقديره البالغ لجهود الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهودهما المخلصة في تعزيز استقرار حضرموت وتنمية قدراتها ومساهماتها الوطنية في استعادة الدولة اليمنية، وتلبية استحقاقات حضرموت وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا وامنيًا وادارة مواردها في تناغم مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي ونتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي والوفد المرافق له للمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية الراهنة التي ضاعفت من معاناة مواطنينا، والدور الذي تقوم به السلطة المحلية في الجوانب الخدمية، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتلبية المطالب العاجلة لسكان حضرموت في مجالات عدة أهمها في الوقت الراهن الإيفاء بمتطلبات الخدمات الأساسية ؛ و تأتي الكهرباء والمياه في مقدمتها، إضافة إلى المطالب العامة المتعلقة بوقف انهيار العملة وضبط الأسعار وتحسين الحياة المعيشية للسكان عامة.

وأقر المجتمعون تكليف الأمانة العامة للتحضير لعقد دورة استثنائية للهيئة العليا خلال فترة لا تزيد عن شهرين.