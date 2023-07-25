شكرا لبحثكم عن خبر مسيرة في المنصورة تطالب بإصلاح الاوضاع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جابت مديرية المنصورة عصر اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من الاشخاص طالبت باصلاح الاوضاع في المدينة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة توفير الخدمات العامة والكهرباء وصرف الرواتب.

وجاب المتظاهرون شوارع المنصورة وصولا الى جولة الغزل والنسيج.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالوضع العام المتدهور في عدن.

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