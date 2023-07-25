شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصناعة والتجارة بعدن يحرز 7000 كرتون طماطم تعرض لسوء تخزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفد مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن نزولا على أحد مستودعات الطماطم جرى خلاله تحريز مايقارب 7000 كرتون من صلصة الطماطم تعرض لسوء تخزين.

ويأتي النزول بناءا على بلاغات من مواطنين بوجود انتفاخات على علبة الصلصة وصدى نظرا لسوء تخزين أو أي عوامل اخرى جعلتها غير صالحة للاستخدام الآدمي وعلى أثر ذلك تلقى مدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد، توجيهات صارمة من مدير عام الصناعة والتجارة بعدن الدكتور سفيان قاسم، بالنزول العاجل إلى المستودع الرئيسي لمستورد الطماطم وتحريز كل الكميات المتواجدة به.

وجرى خلال النزول معاينة وفحص علب الطماطم وتبين انتفاخها ووجود صدى على حوافها مما يؤكد تعرضها لسوء تخزين وتم تحرير محضر ضبط بالكميات الموجودة والتي قدرت بما يقارب 7000 كرتون في كل كرتون 12 علبة عبوة 850 غرام.

واكد مدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد، أن نزول الفرق الميدانية مستمر في جميع المديريات لتحريز كل الكميات المتواجدة في المراكز التجارية والبقالات لحين فحصها والبث فيها من نيابة الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق وتم تحريز 660 كرتون من مدير مكتب الصناعة بمديرية دار سعد.