شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات حكومية بضغط دولي لإرغام الحوثي على رفع الحصار عن تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت الحكومة مطالبتها بضغط دولي وإقليمي على جماعة الحوثي، لإرغامها على رفع حصار تعز، والجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

وشدد بن مبارك، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، على أهمية التحرك الدولي لوقف الأعمال العسكرية للجماعة؛ التي وصفها بالاستفزازية، في إشارة إلى التصعيد الحوثي في عدد من الجبهات، والاستعراضات العسكرية.

من جانبه، أكد السوداني موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، ووحدة واستقرار اليمن، ودعم حكومته لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وسبق أن نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً بعنوان «الحوثيون يمنعون دخول سلع حيوية إلى تعز»، أكدت فيه أن قوات الحوثيين، التي تفرض حصاراً على المدينة قيدت دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين في تعز، ووصفت مُصادرة السلع الأساسية للسكان المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، فيما قدرت الأمم المتحدة نزوح ثلثي سكان مدينة تعز إلى خارجها؛ بسبب الحرب، واشتداد الحصار.