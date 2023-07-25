شكرا لبحثكم عن خبر الصليب الأحمر يدعو إلى حماية البعثات الطبية في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى حماية البعثات الطبية في اليمن.
وتحدثت اللجنة، بأن تقارير إعلامية أشارت إلى تعرض مستشفى البرح الريفي بمحافظة تعز لهجوم في 16 يوليو، معربة عن قلقها إزاء ذلك.
وأضاف البيان أن الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر الألماني يدعمان هذا المستشفى، وأن الهجوم لم يوقع إصابات لكنه عرض الطاقم الطبي والمرضى لخطر كبير.
وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة حماية البعثات الطبية في اليمن، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بدون أي قيود.
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