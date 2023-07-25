شكرا لبحثكم عن خبر تحطم قوارب عدد من الصيادين بشبوة جراء عاصفة بحرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تضررت قوارب عدد من الصيادين اليمنيين، اليوم الإثنين، جراء عاصفة بحرية ضربت ساحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة .

وقالت مصادر محلية إن الإحصائية الأولية رصدت فقدان وتحطم ثلاثة قوارب في حين فقدت خمسة محركات تخص قوارب أخرى.

كما تضررت قوارب اخرى جزئيا ما بين أضرار متوسطة وخفيفة وطمر بين الرمال وغوص آخرى في البحر، وفق المصادر.

وأشارت إلى أن هذه الخسائر جاءت عقب ساعات شهدت فيها المنطقة امطار رعدية غزيرة مصحوبة بارتفاع منسوب البحر وسط أمواج هائجة.