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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: سعودي يكشف عن اول تجربه له مع ”تناول القات”.. وكيف اصبح حاله بعد ”التخدير”

تحدث مواطن سعودي مسن، عن تجربته مع مضغ نبتة القات اليمنية، قبل سنوات طويلة، ومدى تأثيره على صحته العقلية. وظهر المواطن السعودي في الفيديو الذي طالعه “المشهد اليمني”، وهو يشرح أول تجربة له مع القات، حدثت في العام 1415 للهجرية (قبل قرابة 30 عامًا). اقراء ايضاً : يقول السعودي إنه بعد تناوله للقات أول مرة في حياته، اصبح في حالة وشعور غريب، حيث كان يتخيل أنه المهدي المنتظر.

واضاف، أنه فكر بالذهاب إلى الأحوال المدنية في السعودية لتغيير اسمه في الهوية إلى الإمام المهدي يحيى، لكن دعوته بدأت في الانتشار .

قال ذلك، اثناء جلسة ليلة مع بعض رفاقه، الذين كانوا يستمعون له وينفجرون بالضحك، وهو يردد الحلف بالله أن ذلك ما حدث له. الجدير بالذكر، أن نبتة القات، محسوبة في القانون السعودي من المخدرات، فيما تعتبر عند معظم اليمنيين، شجرة طبيعية، يتناولونا لساعات طويلة. وتتسبب شجرة القات، في اليمن، بضرر كبير على الموارد المائية، والإضرار بالمحاصيل الزراعية، والاقتصاد الوطني، علاوة على أضرارها الصحية لبعض الفئات، فضلا عن ضياع الكثير من الأوقات، في مجالس مضغها.

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