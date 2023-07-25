شرطة تعز تنفذ حملة أمنية في مديرية المعافر للبحث عن مطلوبين ومنع التجول بالسلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، تنفيذ حملة أمنية في مديرية المعافر، جنوبي المحافظة، للبحث عن مطلوبين ومنع التجول بالسلاح، ضمن جهودها لتأمين ريف المحافظة.



وقال مركز الإعلام الأمني في المحافظة، الاثنين، إن شرطة المعافر بقيادة مديرها المقدم فارس الزبيري، نفذت حملة أمنية مشتركة (وحدات من الجيش والأمن بالمديرية)، تهدف إلى ملاحقة بعض المطلوبين ومنع التجول بالسلاح في عموم المديرية.



وأفاد البيان أن الحملة التي حظيت بترحيب واسع من المواطنين، نتج عنها القاء القبض على بعض المسلحين المخالفين لقرار منع التجول بالسلاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها شرطة المحافظة في سبيل نشر الأمن والاستقرار وامتداداً للنجاحات الأمنية التي تحققها وآخرها إلقاء القبض على المطلوبين في قضية مقتل المسؤول الأممي "مؤيد حميدي" الذي اغتيل الجمعة على يد مسلحين في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

