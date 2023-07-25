شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كويتي اشترى كرة قدم عليها توقيع "مارادونا" بسعر 700 يورو وعندما وصل إلى المطار حدثت المفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. كويتي اشترى كرة قدم عليها توقيع “مارادونا” بسعر 700 يورو وعندما وصل إلى المطار حدثت المفاجأة!!

تعرض مواطن كويتي لموقف لا يحسد عليه، حينما قام موظفي الجمارك بدولته، بشق كرة عليها توقيع أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا للتأكد مما في داخلها.

وكشفت المعلومات، أن المواطن الكويتي اشترى، كرة القدم التي عليها توقيع مارادونا بمبلغ وصلت قيمته 700 يورو، لكن رجال الجمارك قاموا بشقها للتأكد من خلوها من الممنوعات.

اقراء ايضاً :

وتداول ناشطون، صورة للكرة التي تحمل توقيع مارادونا بعد شقها، معربين عن أسفهم مما حدث، وعلق ناشط: الموظف كان يقدر يتعامل افضل، إنه يطلع هواء الكرة وتنضغط، راح يبين إن ما فيها شيء بالداخل”، وأضاف: تعرف يعني شنو توقيع مارادونا على الكرة هذي تنحط بمتاحف بدول أخرى.