شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جنوني وغير متوقع في سعر سيارة لكزس تي اكس 2024 في السعودية.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخفيض جنوني وغير متوقع في سعر سيارة لكزس تي اكس 2024 في السعودية..

تعد سيارة لكزس تي اكس 2024 من السيارات المميزة التي حظيت بإعجاب واهتمام عشاق السيارات حول العالم وسنتطرق في هذا المقال لأبرز وأفخم مميزات هذه السيارة والتي تتفرد بها عن باقي السيارات.

مواصفات سيارة لكزس تي اكس 2024

سنعرفكم عن ألمع مميزات سيارات الأس يو والتي تأتي مع مقاعد صف ثالث في المقصورة الداخلية، وبشكل خاص سيارة لكزس تي اكس 2024 بمقاعد صف ثالث في غاية الفخامة ومميزة جداً حيث يمكن إمالة ظهرها إلى الوراء كهربائياً لمزيد من الراحة والاسترخاء مع العلم بأن هذه الميزة المذهلة لا تتواجد في غالبية السيارات التي تأتي مع مقاعد في ناحية الصف الثالث.

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منافذ يو اس بي

ليس غريباً على السيارات اليوم أن تتضمن عددًا كبيرًا من منافذ يو أس بي تايب سي، إلا أن لكزس والتي تهتم بركاب الصف الثالث، ارتأت أنه من الضروري أن توفر لهم منافذ يو أس بي للاستفادة منها خلال التنقلات. هذه المنافذ لا تتواجد في غالبية السيارات الأي سو في الكبيرة الحجم.

إلى جانب ما ذكرنا وبما أننا تطرقنا إلى مقاعد الصف الثالث، من الضروري أن تعرفوا أنها جاءت كبيرة الحجم كما وتتميز بالجلد وبالالكنتارا أيضاً ما يعني فخامة لا مثيل لها. يا ليت كل شركات السيارات تهتم بركاب الصف الثالث مثلما فعلت لكزس مع سيارة تي اكس 2024.

هل هي سيارة “فان”

من يستطيع أن ينسى سيارة هوندا سي ار في الجيل الأول والثاني، خصوصاً وأن هاتين السيارتين كان يمكن التنقل ضمن مقصورتها الداخلية من دون مشكلة وذلك من الصف الثاني إلى الأول عبر ممر متواجد بين مقاعد الصف الأول.

اليوم ومع سيارة لكزس تي أكس 2024، بات بالامكان إزالة مكان وضع حاملات الأكواب المتواجد بين مقاعد الصف الثاني والثالث الأمر الذي يسمح للركاب بالانتقال من الصف الثاني للمقاعد إلى الصف الثالث حتى ولو كانت السيارة تسير على الطرقات. هذه الميزة يمكن الاستفادة منها في فترة الشتاء، حيث لن يضطر الركاب من النزول من السيارة للتنقل بين المقاعد.

أيضاً مقاعد الصف الثالث

بالتأكيد لن تكونوا منزعجين لأننا نتطرق كثيراً إلى مقاعد الصف الثالث في هذه السيارة المريحة والممتعة. بعد أن اكتشفنا الميزات التي تطرقنا إليها في السيارة وتحديداً في ما خص مقاعد الصف الثالث، لاحظنا بأن تلك الأخيرة تأتي أعلى من مقاعد الصف الثاني، ما يعني أن الركاب في تلك المساحة من السيارة سوف يكون لهم مجال رؤية واسع الأمر الذي سيبعد عنهم مشكلة الدوخة والتقيئ.

هذا الارتفاع في المقاعد سينعكس إيجاباً أيضاً على الأرجل والتي ستكون بوضعية مريحة جداً.

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