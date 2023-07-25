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عدن - ياسمين التهامي - تخلي عن تناول الشيكولاتة لمدة شهر وتعرفى على الاثار المترتبه على ذلك

إذا كنت من محبي الشوكولاتة ، فأنت لست وحدك ، وفقًا للأبحاث ، فإن الأمريكيين هم تاسع أكبر مستهلك للشوكولاتة في العالم ، وفي حين أن الشوكولاتة لذيذة ، فإن بعض أشكالها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا. وفقًا لتناول هذا ، لا يتم إنشاء جميع أنواع الشوكولاتة بشكل متساوٍ ، على سبيل المثال ، قد يكون للشوكولاتة الداكنة فوائد صحية عند تناولها باعتدال ، ولكن الأنواع الأخرى من الشوكولاتة ، مثل الشوكولاتة البيضاء والحليب ، قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر المضاف.

يضيف الموقع أنه للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية من الكاكاو ، يجب اختيار الشوكولاته الداكنة بنسبة 70٪ أو أعلى ، لأن نسبة الكاكاو تخبرك أيضًا بنسبة السكر ، على سبيل المثال ، إذا تم تصنيف الشوكولاتة على أنها 50٪ الكاكاو ، يعني ذلك أنه مصنوع من 50٪ كاكاو و 50٪ سكر ومنتجات ألبان. ولكن حتى الشوكولاتة الداكنة الصحية يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. إذا شعرت أن عادة تناول الشوكولاتة تؤثر سلبًا على صحتك ، فعليك التخلي عنها. قد يكون التخلص من الشوكولاتة أمرًا صعبًا في البداية ، ولكن يمكن أن يفعل المعجزات لعقلك وجسمك ، من الحصول على قسط أفضل من الراحة في الليل إلى تقليل تقلبات المزاج. فيما يلي بعض آثار التخلي عن الشوكولاتة لمدة 30 يومًا

. 1. مزاج معتدل

عندما نتوقف عن تناول الشوكولاتة ، نتوقف أيضًا عن تناول السكر ، مما يؤثر على مزاجنا. عندما تتخلص من السكر من نظامك الغذائي ، فإنك تقضي على أحد الأسباب الرئيسية لتقلب المزاج والتهيج. السكر مادة سامة تستنزف الطاقة ، ويمكن أن تلحق الضرر أيضًا بمستويات السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وغير ذلك من السلوكيات غير الصحية

. 2. انقاص وزنه

هل تواجه صعوبة في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن؟ يمكن أن تساعد إزالة الشوكولاتة من نظامك الغذائي ، حتى لمدة شهر واحد فقط ، في تقليل السعرات الحرارية والسكر ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن. نظرًا لأن السكريات المضافة غالبًا ما تكون مخفية في الأطعمة والمشروبات ، وخاصة الشوكولاتة ، فقد يكون من الصعب تتبع كمية السكر التي تتناولها كل يوم. يمكن أن يساعدك تقليل السكريات المضافة على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة.

3. تخلص من الحموضة المعوية .

. وفقًا للبحث ، قد يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أمريكيين من ارتداد الحمض كل أسبوع. عندما نفكر في الحموضة المعوية أو الارتجاع الحمضي ، قد تتبادر إلى الذهن صور الكاتشب والكحول والأطعمة المقلية ، لكن هل تعلم أن الشوكولاتة هي سبب ارتجاع الحمض؟ الشوكولاتة هي طعام حمضي يمكن أن يسبب أو يفاقم أعراض حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي ، وكلما كانت الشوكولاتة أكثر حلاوة ، كانت أكثر إثارة.

4. النوم بشكل أفضل

. . إذا كنت تنغمس في تناول الشوكولاتة في وقت لاحق من اليوم ، فقد تجد صعوبة في النوم ليلاً لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين التي تحافظ على نشاطك ، ويجب أن يكون الكافيين باعتدال ، ولكن إذا كنت من محبي القهوة في الصباح ، تناول الشوكولاتة بشكل معتدل. بعد الظهر أو المساء قد يزعج نومك. يمكن أن يسبب الكافيين القلق أيضًا ، لذا فإن تقليل تناوله يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

تحتوي الحصة الواحدة من شوكولاتة الحليب على 24 جرامًا من السكر ، أو ما يقرب من 200 جرام من السكر المضاف عند تناولها مرتين في الأسبوع ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 والتي وجدت أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ، عن طريق تقليل تناول الشوكولاتة. عند تناوله ، يمكنك المساعدة في تقليل خطر إصابتك بهذا المرض ، فضلاً عن خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة

. 6. ليس من السهل أن تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

لقد وجدت الدراسات صلة مباشرة بين السكريات المضافة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من خلال تغيير نظامك الغذائي للشوكولاتة إلى بدائل صحية ، مثل الفواكه والمكسرات ، يمكنك تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

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