بعد ضغوط شعبية.. مليشيا الحوثي تفرج على آخر المخطوفين على ذمة تظاهرة المكحل في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، على أحد أبرز من شاركوا في جنازة الناشط المكحل في الأول من رمضان الماضي، بعد أربعة أشهر من خطفه.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي أطلقت سراح علي السياغي أحد أربعة شباب خطفتهم مليشيا الحوثي منذ رمضان الماضي ونقلتهم إلى صنعاء بعد بدء إضرابهم عن الطعام.



وكانت المليشيا قد أطلقت سراح الثلاثة الآخرين بعد عرض عسكري حوثي في جامعة إب قبل شهر تقريبا بعد ازدياد الضغوط الاجتماعية والسياسية والشبابية ضد مليشيا الحوثي. والثلاثة الآخرون هم الشيبة، والحداد والصباحي.



وخضعت مليشيا الحوثي لضغوط شبابية واجتماعية وقبلية كانت تطالب طيلة الفترة القليلة الماضية بالإفراج عن شباب شاركوا بقوة في تظاهرة المكحل الذي قتلته المليشيا في أحد سجونها وتحولت جنازته إلى تظاهرة تطالب برحيلها.



وشهدت محافظة إب عددا من الحملات المناهضة لمليشيا الحوثي شملت كتابة شعارات "ارحل يا حوثي"، وطمس الشعارات الحوثية وإحراقها في عدة مناسبات بما فيها بمناسبة الصرخة الإيرانية.



وتزامنت إحداها مع عرض عسكري حوثي في جامعة إب، بالإضافة إلى جنازة المكحل المعارض الشهير للحوثي التي تحولت إلى تظاهرة على غرار تظاهرات 2011.

