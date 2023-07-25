ابتداءً من غدٍ الأربعاء.. السعودية تلغي لاصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين إلى أراضيها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، ألغاء إجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين إلى المملكة بمختلف أنواعها.



جاء ذلك تعميم صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، ونشرته السفارة اليمنية في الرياض على حسابها بتويتر.



ووجهت الهيئة بالسماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها اليمن دون وجود لواصق التأشيرات التي يتم وضعها بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال إجراءات القدوم للمملكة بشكل نظامي.



ووفق التعميم، تقرر السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات "العمل، الزيارة، الإقامة" في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقًا.



وشمل القرار عدد من الدول من بينها اليمن ابتداءً من غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023م.



ونص القرار على أن يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.

