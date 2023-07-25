مع دخول موسم الرياح.. ارتفاع قياسي لأسعار الأسماك في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية وذلك بالتزامن مع دخول موسم الرياح في السواحل الجنوبية والشرقية لليمن.



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن أسعار سمك الثمد وصلت إلى 12 ألف ريال مقابل الكيلو جرام الواحد في حين بلغ سعر الكيلو الواحد من سمك البياض إلى 8 آلاف فيما حافظ سمك الديرك على صدارة قائمة أغلى الأنواع الأسماك مسجلا 20 ألف ريال للكيلو جرام الواحد.



وأضافت المصادر، أن ارتفاع أسعار الأسماك أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء وانخفضت الحركة في الأسواق، مشيرة إلى أن متوسط رواتب الموظفين لا يكفي لشراء 5 كيلو جرام من الأسماك شهريا.



ويأتي هذا الارتفاع الكبير جراء شحة الأسماك بفعل موسم الرياح الموسمي الذي يبدأ في يوليو من كل عام وينتهي في سبتمبر/ أيلول.



يشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتصدير الأسماك إلى خارج البلاد، من بين أسباب تساهم في بقاء أسعار الأسماك مرتفعة بشكل نسبي على مدار العام.

